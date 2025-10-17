PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei verletzte Personen bei Unfall

Northeim (ots)

Northeim, Nordring, Donnerstag, 16.10.2025, 14.25 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Donnerstag gegen 14.25 Uhr beabsichtige ein 38-jähriger Mann aus Kreiensen vom rechten Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr auf der Straße "Nordring" in Northeim einzufahren. Dabei übersah er eine 45-jährige Autofahrerin, wodurch es zum Unfall kam. Im Auto der 45-jährigen Northeimerin befanden sich zudem eine 63-jährige Frau aus Gaildorf (Baden-Württemberg) und das 6-jährige Kind der Fahrerin. Beide verletzten sich leicht, mussten jedoch nicht vor Ort medizinisch behandelt werden.

Durch den Unfall entstand an den beiden Autos ein Sachschaden von ca. 4.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 16.10.2025 – 19:03

    POL-NOM: Diebstahl in Ahlshausen

    Bad Gandersheim (ots) - 37574 Ahlshausen, Ahlshäuser Burg 20/24 In der Nacht von Mittwoch (15.10.25) zu Donnerstag (16.10.2025) sind die oben genannten Grundstücke durch einen bislang unbekannten Täter angegangen wurden und es entstand ein Entwendungsschaden. Darüber hinaus konnten auch andere Bewohner der Ortschaft im Tatzeitraum eine fremde Person auf ihrem Grundstück feststellen. Demnach handelt es sich vermutlich um einen männlichen Täter. Ein Strafverfahren wegen ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 15:13

    POL-NOM: Körperverletzung und Beleidung nach Streitigkeiten

    Bad Gandersheim (ots) - Bad Gandersheim, Steinweg, Mittwoch, 15.10.25, 17.00 Uhr BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Mittwoch, 15.10.25, gegen 17.00 Uhr kam es im Bereich des Steinweges in Bad Gandersheim zu Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Parken eines Pkw. Der 26-jährige Beschuldigte aus Bad Gandersheim parkte seinen Pkw im Steinweg unberechtigt auf einem Anwohnerparkplatz. Nachdem sich ein 25-jähriger, berechtigter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren