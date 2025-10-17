Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei verletzte Personen bei Unfall

Northeim (ots)

Northeim, Nordring, Donnerstag, 16.10.2025, 14.25 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Donnerstag gegen 14.25 Uhr beabsichtige ein 38-jähriger Mann aus Kreiensen vom rechten Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr auf der Straße "Nordring" in Northeim einzufahren. Dabei übersah er eine 45-jährige Autofahrerin, wodurch es zum Unfall kam. Im Auto der 45-jährigen Northeimerin befanden sich zudem eine 63-jährige Frau aus Gaildorf (Baden-Württemberg) und das 6-jährige Kind der Fahrerin. Beide verletzten sich leicht, mussten jedoch nicht vor Ort medizinisch behandelt werden.

Durch den Unfall entstand an den beiden Autos ein Sachschaden von ca. 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell