Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl in Ahlshausen

Bad Gandersheim (ots)

37574 Ahlshausen, Ahlshäuser Burg 20/24

In der Nacht von Mittwoch (15.10.25) zu Donnerstag (16.10.2025) sind die oben genannten Grundstücke durch einen bislang unbekannten Täter angegangen wurden und es entstand ein Entwendungsschaden. Darüber hinaus konnten auch andere Bewohner der Ortschaft im Tatzeitraum eine fremde Person auf ihrem Grundstück feststellen. Demnach handelt es sich vermutlich um einen männlichen Täter. Ein Strafverfahren wegen einfachen Diebstahls sowie besonders schweren Fall des Diebstahls wurde eingeleitet. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Bad Gandersheim mögliche Zeugen, welche im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen machten oder gar selbst im Nachgang einen Entwendungsschaden bei sich feststellten. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05382/95390 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

