Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Brennendes Strohlager fordert die Einsatzkräfte im Stadtteil Saarn

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am Samstagabend entdeckten aufmerksame Anwohner gegen 23:00 Uhr Flammen und Feuerschein auf einem Reiterhof am Eschenbruch und verständigten die Leitstelle der Feuerwehr. Diese alarmierte umgehend beide Löschzüge der Berufsfeuerwehr sowie weitere Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus Broich und Heißen.

Bei Eintreffen an der Einsatzstelle am Eschenbruch fanden die Einsatzkräfte eine in Vollbrand stehende überdachte Strohmiete im rückwärtigen Teil eines Reiterhofs vor. Einige Pferde die auf einem angrenzenden Paddock standen, konnten auf einer Weide in Sicherheit gebracht werden. Für die Löschmaßnahmen wurden insgesamt vier Strahlrohre sowie ein Wasserwerfer eines Tanklöschfahrzeugs eingesetzt. Durch den intensiven Löschangriff, konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile und einen Flüssiggastank verhindert werden. Nach rund einer Stunde war das Feuer unter Kontrolle, allerdings gestalteten sich die Nachlöscharbeiten zeit- und arbeitsintensiv. Um alle Glutnester erreichen zu können, mussten die Strohballen mit einem Radlader auseinandergezogen und von Kräften unter Atemschutz einzeln abgelöscht werden. Hierzu wurde auch eine spezielle Strohlanze eingesetzt. Die Löschmaßnahmen und Aufräumarbeiten dauerten noch bis ca. 4:00 Uhr nachts an. Für die Dauer des Einsatzes blieb die Straße Eschenbruch voll gesperrt. (SiS)

