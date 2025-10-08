Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Drei Leichtverletzte bei zwei zeitgleichen Verkehrsunfällen auf der Autobahn A40

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am Mittwochabend (08.10.2025)kam es auf der Autobahn A 40 in Fahrtrichtung Duisburg in Höhe der Auffahrt Friesenstraße gegen 19:30 Uhr zu zwei zeitgleichen Verkehrsunfällen mit jeweils zwei beteiligten Fahrzeugen, nur wenige hundert Meter voneinander entfernt.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte an der ersten Einsatzstelle wurden zwei erheblich beschädigte Fahrzeuge vorgefunden. Alle fünf Insassen konnten die Fahrzeuge bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte verlassen. Drei von ihnen wurden leicht verletzt und nach medizinischer Versorgung vor Ort den beiden Mülheimer Kliniken zugeführt. Die Feuerwehrkräfte leuchteten die Einsatzstelle aus und unterstützten bei der Räumung der Unfallfahrzeuge von den Fahrstreifen.

An der zweiten Einsatzstelle blieb es bei Blechschäden an den beteiligten Fahrzeugen, die Fahrzeugführer erlitten keinerlei Verletzungen. Allerdings musste hier eine Ölspur beseitigt werden, was den Einsatz einer Spezialfirma erforderte.

Für die Dauer des Rettungseinsatzes sowie der anschließenden Aufräumarbeiten der Feuerwehr wurde die Autobahn in Fahrtrichtung Duisburg voll gesperrt. Neben dem Rettungsdienst waren Kräfte beider Feuerwachen der Berufsfeuerwehr im Einsatz. (JMS)

