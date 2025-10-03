Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: PKW nach Überschlag in Gleisbett gelandet

Mülheim an der Ruhr (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, den 03.10.25 kam es zu einem Verkehrsunfall in Mülheim-Dümpten auf der Mellinghofer Straße. Mehrere Anrufer meldeten einen PKW mit mindestens zwei Insassen nach Überschlag in einem Gleisbett. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde ein PKW erkundet, der stark demoliert auf den Gleisen zum Stehen gekommen war. Fahrer und Beifahrer konnten sich schon vor Eintreffen der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreien und wurden dem eintreffenden Rettungsdienst übergeben. Da keine Betriebsstoffe ausliefen, konnte die Einsatzstelle zeitnah der Polizei zur Unfallursachenermittlung übergeben werden. Die Insassen wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser transportiert. Im Einsatz befand sich die Feuerwache 2 mit dem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug und dem Tanklöschfahrzeug, der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst und der Rüstwagen der Feuerwache 1.(DSt/SKu)

