Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Saunabrand - keine Verletzten

Bild-Infos

Download

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am heutigen Sonntagabend, dem 21.09.2025, wurde die Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr gegen 21.19 Uhr telefonisch über Brandgeruch in einem Gastronomie- und Gewerbeobjekt im Bereich der Sandstraße im Stadtteil Altstadt II informiert. Daraufhin wurden durch die Leitstelle der Löschzug der Feuerwache Broich sowie der Führungsdienst zur Einsatzstelle alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass es zu einem Feuer in einem dort ansässigen Saunaclub gekommen war. Das Feuer beschränkte sich auf das Innere einer Sauna und konnte schnell von einem Trupp unter Zuhilfenahme eines handgeführten Strahlrohres abgelöscht werden. Die anwesenden Besucher wurden von den Einsatzkräften aufgefordert, die Einrichtung zu verlassen. Nach erfolgter Brandbekämpfung wurde der betroffene Bereich mithilfe eines Lüfters entraucht. Nach etwa 50 Minuten waren die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr abgeschlossen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (DR)

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell