FW-MH: Arbeiter auf Kranbahn verletzt - Feuerwehr rettet Patient aus 12 Metern Höhe über Drehleiter

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am Montagmorgen gegen 08:19 Uhr wurde die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr zu einem Arbeitsunfall auf der Lippestraße im Stadtteil Speldorf alarmiert. Unter dem Stichwort "Person Höhenrettung" meldeten Mitarbeiter, dass ein Arbeiter auf einer Kranbahn eingeklemmt sei.

Vor Ort wurden die Einsatzkräfte von einem Mitarbeiter der Firma in Empfang genommen. Der Arbeiter war bereits befreit und ansprechbar, befand sich jedoch in rund 12 Metern Höhe an einer schwer zugänglichen Stelle auf der Kranbahn. Aus bislang ungeklärter Ursache war er zuvor eingeklemmt worden und klagte über Schmerzen.

Der Patient wurde durch den Rettungsdienst und einen Notarzt direkt auf der Kranbahn medizinisch versorgt. Im Anschluss erfolgte die Rettung über die Drehleiter: In einer Schleifkorbtrage wurde der Mann sicher zu Boden gebracht und anschließend in ein Krankenhaus transportiert.

Im Einsatz befanden sich der Rüstzug der Feuerwache 1, ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuerwache 2, der Rettungsdienst mit Notarzt sowie der Führungsdienst der Feuerwache 1.

Die Polizei übernahm die Einsatzstelle zur weiteren Ermittlung der Unfallursache.

