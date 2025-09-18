Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Gefahrstofffund in Wohnhaus - Feuerwehr sichert Behälter

Mülheim an der Ruhr

Am Donnerstagmittag gegen 12:04 Uhr wurde die Leitstelle der Feuerwehr über einen Gefahrstofffund in einem Wohnhaus an der Duisburger Straße informiert. Bei Wartungsarbeiten waren im Keller des Gebäudes drei Behälter mit der Aufschrift "Phosphor" entdeckt worden.

Der Einsatz wurde unter dem Stichwort "ABC-Austritt" durchgeführt. Ein Trupp der Feuerwehr ging unter Atemschutz und Chemikalienschutzanzügen in den Keller vor. Die aufgefundenen Behälter wurden in spezielle Überfässer verbracht und anschließend einem Fachunternehmen zur Entsorgung übergeben.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuerwache Broich, Sonderfahrzeuge für den ABC-Einsatz sowie der Führungsdienst der Feuerwache Broich. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr. Die in dem Gebäude befindliche Kita wurde vor Beginn der Einsatzmaßnahmen geräumt.

Der Bereich um die Einsatzstelle wurde weiträumig abgesperrt. Die Duisburger Straße musste zwischen der Hansastraße und der Emmericher Straße für die Dauer des Einsatzes in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Nach rund 90 Minuten war der Einsatz beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell