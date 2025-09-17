Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw in Mülheim an der Ruhr - fünf Verletzte

Am heutigen Mittwoch, den 17. September 2025, ereignete sich gegen 15:17 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Mellinghofer Straße in Höhe der Kreuzung Heiermannstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten dort drei Pkw miteinander.

Die Leitstelle entsandte umgehend einen Rüstzug, zwei Rettungswagen, einen Notarztwagen sowie zwei Führungsfahrzeuge der Feuerwehr zur Einsatzstelle. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte die Polizei den Bereich bereits großräumig abgesperrt.

Insgesamt wurden fünf Personen verletzt. Vier Personen erlitten leichte Verletzungen. Eine weitere Person wurde schwer verletzt, jedoch nicht lebensbedrohlich. Aufgrund der Anzahl der Betroffenen wurde ein zusätzlicher Rettungswagen nachgefordert. Drei Beteiligte konnten ihre Fahrzeuge selbstständig verlassen. Eine weitere Person, die in ihrer Mobilität eingeschränkt war, wurde sitzend im Rollstuhl aus dem Pkw begleitet.

Die schwer verletzte Fahrerin eines der am Unfall beteiligten Pkw musste mit Unterstützung der Feuerwehr patientenschonend aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Hierzu kamen hydraulische Rettungsgeräte zum Einsatz, um eine achsengerechte Rettung mittels Spineboard durchführen zu können.

Zusätzlich traten aus einem der beteiligten Pkw Betriebsmittel aus, welche die Feuerwehr aufnahm, um eine weitere Gefährdung zu verhindern.

Alle Patienten wurden durch die anwesende Notärztin und dem Rettungsdienstpersonal gesichtet, medizinisch erstversorgt und anschließend mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Der Einsatz war nach rund einer Stunde beendet. (DG)

