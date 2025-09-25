Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: PKW-Brand auf der Wienenbuschstraße greift auf weiteres Fahrzeug und Waldstück über - Feuerwehr verhindert Ausbreitung

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mülheim an der Ruhr (ots)

In der Nacht zu Donnerstag gegen 01:34 Uhr wurde die Leitstelle über einen Knall sowie einen brennenden PKW auf der Wienenbuschstraße im Grenzbereich zu Essen informiert. Mehrere Anrufer meldeten, dass die Flammen bereits auf weitere Fahrzeuge sowie ein angrenzendes Waldstück überzugreifen drohten.

Vor Ort bestätigte sich die gemeldete Lage: Ein PKW stand in Vollbrand, ein weiteres Fahrzeug war bereits zur Hälfte betroffen. Zudem hatten Büsche und Bäume in unmittelbarer Nähe Feuer gefangen. Die Polizei hatte die Straße bereits in beide Richtungen gesperrt. Da sich die Einsatzstelle formal auf Essener Stadtgebiet befand, erfolgten vorab Absprachen zwischen den Leitstellen Essen und Mülheim. Die Einsatzabwicklung wurde durch die Feuerwehr Mülheim übernommen.

Aufgrund der wasserarmen Lage wurde ein Wechselladerfahrzeug mit dem Abrollbehälter "Tank" (10.000 Liter Löschwasser) hinzugezogen. Ein Löschangriff mit zwei Strahlrohren konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und eine weitere Ausbreitung verhindern. Hinweise auf eine im Bereich vermutete Person bestätigten sich nach Erkundung nicht.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Nach rund 45 Minuten waren die Maßnahmen der Feuerwehr abgeschlossen. Die Einsatzstelle wurde im Anschluss an die Polizei übergeben. Die Kriminalwache hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz waren: Kräfte der Feuerwache 2 mit Löschfahrzeugen, das Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter "Tank", der Führungsdienst sowie die Polizei.

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell