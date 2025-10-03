PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Verkehrsunfall A 40 Höhe AS Mülheim an der Ruhr Styrum

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am späten Donnerstagabend kam es zu einem Verkehrsunfall auf der A 40 Höhe Mülheim-Styrum. Nach Eingang mehrerer Notrufe wurde ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, sowie der Rüstzug zur Einsatzstelle entsandt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte ein verunfallter Personenkraftwagen angetroffen werden, welcher aus ungeklärter Ursache quer auf der A 40 zum Stehen kamen. Die Fahrerin wurde durch die Feuerwehr gerettet und sofort durch den Rettungsdienst gesichtet, versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die A 40 wurde für eine Stunde gesperrt. Weiterhin unterstütze die Feuerwehr bei der Unfallaufnahme der Polizei durch Ausleuchten. Die Einsatzstelle wurde zur Unfallursachenermittlung der Polizei übergeben. (DSt/SKu)

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Mülheim an der Ruhr
E-Mail: feuerwehr-leitstelle@muelheim-ruhr.de
http://www.feuerwehr-muelheim.de

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell

