FW-MH: Fassadenteile stürzen von Dachgaube - Gebäude geräumt, keine Verletzten

Mülheim an der Ruhr

Am Mittwochmorgen gegen 8:00 Uhr wurde die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr zu einem Einsatz in die Trooststraße gerufen. An einem Wohngebäude in Höhe der Kampstraße waren Fassadenteile im Bereich einer Dachgaube herabgestürzt. Die Trümmerteile fielen auf die Fahrbahn und beschädigten dabei zwei geparkte Fahrzeuge.

Vor Ort bestätigte sich die gemeldete Lage. Das betroffene Gebäude wurde vorsorglich geräumt. Mehrere Personen sowie ein Hund wurden über die Drehleiter gerettet, da der Eingang des Gebäudes im Trümmerschatten der herabgestürzten Bauteile lag. Verletzte gab es glücklicherweise nicht.

Für einen Teil des Gebäudes wurde eine Nutzungsuntersagung ausgesprochen. Das Bauordnungsamt wurde zur Begutachtung der Schadensstelle hinzugezogen, um die Stand- und Verkehrssicherheit des Gebäudes zu bewerten.

Der betroffene Straßenbereich rund um die Fassade wurde abgesperrt. Die Trooststraße war im betroffenen Bereich voll gesperrt, ebenso kam es auf der Kampstraße zu einer Vollsperrung. Der Verkehr der Ruhrbahn war dadurch zeitweise beeinträchtigt. Im weiteren Einsatzverlauf konnte eine Fahrspur auf der Kampstraße wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Nach Abschluss der Maßnahmen durch Einsatzkräfte der Feuerwehr wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Der Einsatz war nach rund zwei Stunden beendet. Aktuell besteht weiterhin eine Sperrung der Trooststraße sowie des Gehwegs im Bereich der Einsatzstelle.

Im Einsatz waren der Führungsdienst, ein Hilfeleistungslöschfahrzeug sowie die Drehleiter der Feuerwache in Broich.

