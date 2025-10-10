Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Brand eines Gartenhauses

Bild-Infos

Download

Mülheim an der Ruhr (ots)

Der Leitstelle der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr wurde am heutigen Freitagmorgen (10.10.2025) gegen 05.15 Uhr ein Brand eines Gartenhauses auf einem Grundstück am Josef-Zerwes-Weg gemeldet. Umgehend wurde ein Löschzug, der Führungsdienst sowie der Rettungsdienst zur Einsatzstelle entsandt. Vor Ort konnte ein bereits in Vollbrand befindliches Gartenhaus aus Holz vorgefunden werden. Sofort wurde eine Brandbekämpfung mit einem Trupp unter schwerem Atemschutz und mit einem Strahlrohr ausgerüstet eingeleitet. Nach dem Abschluss der Löschmaßnahmen sowie der Kontrolle mittels Wärmebildkamera konnte die Einsatzstelle an den Eigentümer übergeben werden. Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt.(MSchü)

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell