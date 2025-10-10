Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Brand in Gewerbebetrieb im Rhein-Ruhr-Hafen - Feuerwehr verhindert Ausbreitung

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am Freitagnachmittag wurde die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr zu einem Brandereignis in einem Gewerbebetrieb im Rhein-Ruhr-Hafen alarmiert. Die Leitstelle entsandte umgehend beide Löschzüge der Berufsfeuerwehr sowie den Löschzug Broich der Freiwilligen Feuerwehr und die zuständigen Führungsdienste. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine groß dimensionierte Absaugfilteranlage für Schneidstäube innerhalb einer Industriehalle bereits in Vollbrand. Umgehend wurde ein Löschangriff mit einem Strahlrohr eingeleitet, wodurch das Feuer unter Kontrolle gebracht und schließlich gelöscht werden konnte. Im Anschluss erfolgte die Demontage der einzelnen Filterelemente, um verbliebene Glutnester gezielt ablöschen zu können. Parallel wurde das Gehäuse der Anlage intensiv gekühlt, um ein Wiederaufflammen zu verhindern. Zur Entrauchung der Halle kamen die installierten Rauchabzüge zum Einsatz. Im weiteren Verlauf wurde an der angrenzenden Großmaschine des Betriebs eine anhaltende Verrauchung festgestellt. Zur Kontrolle und weiteren Belüftung mussten mehrere Revisionsklappen geöffnet werden. Nach eingehender Überprüfung und weiteren Kühlmaßnahmen konnte der Einsatz nach rund 90 Minuten erfolgreich beendet werden. Der Löschzug Broich der Freiwilligen Feuerwehr verblieb zur weiteren Brandsicherheitswache vor Ort. Personen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. (ALo)

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell