Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ladendiebstahl

Northeim (ots)

Northeim, Einbecker Landstraße, Donnerstag, 16.10.2025, 15.15 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Donnerstag gegen 15.15 Uhr entpackte ein 46-jähriger Duderstädter zwei Ladekabel und eine Taschenlampe im Wert von ca. 17 Euro und verstaute die Gegenstände in seiner Jackentasche. An der Kasse bezahlte er lediglich einen 6-Träger Bier. Der Mann wurde durch den Ladendetektiv angesprochen und festgehalten, bis die Polizei eintraf.

Gegen den 46-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

