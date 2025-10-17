POL-NOM: Ladendiebstahl
Northeim (ots)
Northeim, Einbecker Landstraße, Donnerstag, 16.10.2025, 15.15 Uhr
NORTHEIM (Wol)
Am Donnerstag gegen 15.15 Uhr entpackte ein 46-jähriger Duderstädter zwei Ladekabel und eine Taschenlampe im Wert von ca. 17 Euro und verstaute die Gegenstände in seiner Jackentasche. An der Kasse bezahlte er lediglich einen 6-Träger Bier. Der Mann wurde durch den Ladendetektiv angesprochen und festgehalten, bis die Polizei eintraf.
Gegen den 46-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.
