Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss gefahren

Northeim (ots)

Northeim, Rückingsallee, Donnerstag, 16.10.2025, 09.30 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Donnerstag befuhr ein 48-jähriger Northeimer mit einem E-Scooter die Rückingsallee in Northeim. Bei einer Kontrolle durch eine Streife der Polizei Northeim konnten neurologische Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen vorherigen Drogenkonsum schließen lassen können. Ein Urintest reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin.

Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobenentnahme durchgeführt und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell