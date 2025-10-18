PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Drei Fahrten unter dem Einfluss berauschender Mittel

Northeim (ots)

37154 Northeim,

Stadtgebiet, Freitag, 17.10.2025, 10:42 Uhr - 16:45 Uhr,

Northeim (Gro)

Drei Fahrten mit PKW unter dem Einfluss berauschender Mittel stellte die Polizei Northeim am Freitag fest.

Ein 37-jähriger Northeimer befuhr Freitagmorgen ohne Fahrerlaubnis und unter Kokaineinfluss um 10:42 Uhr die Gardekürassierstraße.

Am Nachmittag, gegen 15:30 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Uslarer unter dem Einfluss von THC die Bahnhofstraße in Northeim.

Um 16:45 Uhr wurde ein 22-jähriger Northeimer in der Güterbahnhofstraße festgestellt, der ebenfalls unter THC-Einfluss stand.

Allen Beteiligten wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim

