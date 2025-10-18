POL-NOM: Drei Fahrten unter dem Einfluss berauschender Mittel
Northeim (ots)
37154 Northeim,
Stadtgebiet, Freitag, 17.10.2025, 10:42 Uhr - 16:45 Uhr,
Northeim (Gro)
Drei Fahrten mit PKW unter dem Einfluss berauschender Mittel stellte die Polizei Northeim am Freitag fest.
Ein 37-jähriger Northeimer befuhr Freitagmorgen ohne Fahrerlaubnis und unter Kokaineinfluss um 10:42 Uhr die Gardekürassierstraße.
Am Nachmittag, gegen 15:30 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Uslarer unter dem Einfluss von THC die Bahnhofstraße in Northeim.
Um 16:45 Uhr wurde ein 22-jähriger Northeimer in der Güterbahnhofstraße festgestellt, der ebenfalls unter THC-Einfluss stand.
Allen Beteiligten wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.
