Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit einer leicht und einer schwer verletzten Person

Uslar (ots)

37170 Uslar, OT Bollensen, Bundesstraße 31, Freitag, 19.10.2025, 10:35 Uhr

Uslar (st) - Die 43-jährige Unfallverursacherin aus Uslar befuhr mit ihrem PKW Seat die Kesselbergstraße und wollte an der Kreuzung nach rechts auf die Bundesstraße 241 einbiegen. Der 38-jährige Uslarer befuhr mit seinem PKW Nissan und seinen beiden Kindern, 2 und 13 Jahre alt, die B241 in Fahrtrichtung Uslar. Die 43-jährige missachtete an der Einmündung die Vorfahrt des 38-jährigen und fuhr rechts in die Bundesstraße ein. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Durch den Zusammenstoß wurde der 2-jährige Mitfahrer schwer verletzt und die 43-jährige Fahrzeugführerin leicht verletzt. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf circa 12.000EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
