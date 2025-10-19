Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Northeim (ots)

37154 Northeim,

Göttinger Straße, Samstag, 18.10.2025, 19:25 Uhr bis 19:30 Uhr,

Northeim (Gro)

Einen Verkehrsunfall verursachte ein bislang unbekannte Verkehrsteilnehmerin am Samstagabend in der Göttinger Straße in Northeim. Eine Zeugin bemerkte, wie ein Pkw mit dem Städtekürzel "GAN" beim Zurücksetzen gegen einen geparkten Pkw fuhr. An diesem entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Die Zeugin konnte mitteilen, dass es sich bei der Unfallverursacherin um eine weibliche Person handele. Die Polizei Northeim hat die Ermittlungen zur Verkehrsunfallflüchtigen aufgenommen! Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle unter der Telefonnummer 05551-9148-0 zu melden.

