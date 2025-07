Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Flächenbrand zwischen Bad Bergzabern und Birkenhördt

Birkenhördt (ots)

Am Nachmittag kam es zu einem der größten Feuerwehreinsätze der letzten Jahre in unserer Region, nachdem ein Flächenbrand in der Nähe von Birkenhördt, oberhalb der B427 auf Höhe der Gehlmühle gemeldet wurde. Durch die ersten eingesetzten Feuerwehr- und Polizeikräfte wurde der Brand lokalisiert. Hierbei musste festgestellt werden, dass sich der Brand aufgrund der Witterung schnell ausgebreitet hatte. Es wurden insgesamt 150 Feuerwehrkräfte aus dem gesamten Landkreis Südliche Weinstraße und der angrenzenden Verbandsgemeinde Dahner Felsenland eingesetzt. Die Feuerwehr wurde bei der Brandbekämpfung weiter durch die "Red Farmer" unterstützt, welche mit Traktoren Löschwasser an den Brandort transportierten. Außerdem wurde durch die Feuerwehr eine Drohne eingesetzt, welche die Brandfläche vermessen konnte. Schlussendlich waren sieben Hektar Wiesen- und Feldfläche abgebrannt. Aufgrund der reibungslosen und professionellen Zusammenarbeit der verschiedenen Feuerwehren konnte ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Waldflächen verhindert werden. Durch die Polizei wurden während des Einsatzes Verkehrsmaßnahmen auf der B427 getroffen, um es den zahlreichen Feuerwehrfahrzeugen ein schnelles Erreichen der Einsatzörtlichkeit zu ermöglichen. Seitens der Feuerwehr wird bis zum Folgetag eine Brandschutzwache eingerichtet. Hierbei werden regelmäßige Messungen mit einer Wärmebildkamera durchgeführt. Zu Personenschäden kam es glücklicherweise nicht. Es mussten lediglich mehrere Pferde durch die entsprechenden Tierhalter in Sicherheit gebracht werden. Die genaue Brandursache blieb bis zuletzt unklar. Jedoch liegen keinerlei Hinweise auf eine Brandstiftung oder ein sonstiges Fremdverschulden vor.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell