Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall unter Radfahrenden

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg,

Bundesstraße 446 zwischen Reyershausen und Nörten-Hardenberg, Samstag, 18.10.2025, 16:10 Uhr,

Nörten-Hardenberg (Gro)

Zu einem Verkehrsunfall mit gestürzten und verletzten Radfahrern kam es am Samstag auf der B 446 zwischen Reyershausen und Nörten-Hardenberg.

Drei Radfahrer aus dem Bereich Göttingen, die in einer "Sechser-Gruppe" jeweils mit Rennrädern hintereinander die Bundesstraße befuhren, stürzten und verletzten sich dabei zum Teil schwer. Sie mussten mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrrädern und der getragenen Ausrüstung entstand Gesamtschaden von ca. 5.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

