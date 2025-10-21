Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Graffitis mit politischem Bezug

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Burgstraße / Rathausgebäude, Montag, 20.10.2025, 16.00 Uhr bis Dienstag, 21.10.2025, 06.30 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (Wol)

Im Zeitraum von Montag ca. 16.00 Uhr bis Dienstag ca. 06.30 Uhr haben unbekannte Personen das Rathausgebäude in der Burgstraße in Nörten-Hardenberg mit Graffiti beschmiert.

Unter anderem auf der Eingangstür als auch der Fassade wurden Aufschriften wie "Free Palestine", "FCK CDU", Zionismus tötet", FCK Stadtbild" oder "FCK SPD" mit roter Sprühfarbe festgestellt. Außerdem wurden weitere Schmierereien auf einer Glasschautafel verursacht.

Hinweise auf die unbekannten Personen konnten bisher nicht erlangt werden. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell