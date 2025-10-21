POL-NOM: Graffitis mit politischem Bezug
Northeim (ots)
Nörten-Hardenberg, Burgstraße / Rathausgebäude, Montag, 20.10.2025, 16.00 Uhr bis Dienstag, 21.10.2025, 06.30 Uhr
NÖRTEN-HARDENBERG (Wol)
Im Zeitraum von Montag ca. 16.00 Uhr bis Dienstag ca. 06.30 Uhr haben unbekannte Personen das Rathausgebäude in der Burgstraße in Nörten-Hardenberg mit Graffiti beschmiert.
Unter anderem auf der Eingangstür als auch der Fassade wurden Aufschriften wie "Free Palestine", "FCK CDU", Zionismus tötet", FCK Stadtbild" oder "FCK SPD" mit roter Sprühfarbe festgestellt. Außerdem wurden weitere Schmierereien auf einer Glasschautafel verursacht.
Hinweise auf die unbekannten Personen konnten bisher nicht erlangt werden. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.
Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.
