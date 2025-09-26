Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250926-1-pdnms Erneuter Einbruch in ein Feuerwehrgerätehaus in Hohenwestedt

Wie bereits am 29.08.2025 ( ots 250829-2-pdnms ) kam in der letzten Zeit vermehrt zu Einbrüchen in Feuerwehrgerätehäuser. In diesen Fällen sucht die Polizei Rendsburg weiterhin nach Zeugen.

Am 22.09.2025, zwischen 21.30 Uhr und 23.30 Uhr kam es in Hohenwestedt dann erneut zu einem Einbruch in ein Feuerwehrgerätehaus in der Rektor-Wurr-Straße.

Der oder die Täter schlugen eine Scheibe des Rolltores ein und stiegen so ins Gebäude ein. Dort wurde aus einem Feuerwehrauto ein sogenannter Spreizer der Marke Lukas im Wert von ca. 15000 Euro gestohlen. Anschließend flüchteten der oder die Täter in unbekannte Richtung.

Auch in diesem Fall sucht die Polizei Rendsburg nach Zeugen oder Hinweisgebern.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080.

