POL-NMS: 250925-1-pdnms Ermittlungserfolg in Sachen Großbrand in der Kieler Straße in Neumünster

Nach den umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei Neumünster zum Großbrand vom 01.09.2025 ( ots 250901-1-pdnms ) in der Kieler Straße 52 in Neumünster konnte die Tat jetzt aufgeklärt werden.

Es konnten zwei Kinder ermittelt werden, die an dem Brandtag unter dem Vordach des Gebäudes mit Papier, dort liegenden Holz und unter Zuhilfenahme von Spiritus gezündelt haben. Aufgrund der vorliegenden Ermittlungsergebnisse ist davon auszugehen, dass es dadurch zum Brand gekommen ist.

Da die Kinder nicht strafmündig sind, wird kein Strafverfahren eröffnet.

