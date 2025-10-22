Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall mit zwei leicht verletzten Personen

Northeim (ots)

Katlenburg-Lindau, Kreisstraße 414 zwischen Suterode & Levershausen, Dienstag, 21.10.2025, 08.20 Uhr

SUTERODE/LEVERSHAUSEN (Wol)

Am Dienstag gegen 08.20 Uhr befuhr eine 38-jährige Frau aus Katlenburg Lindau die Kreisstraße 414 aus Suterode in Richtung Levershausen. In einer Rechtskurve verlor sie aufgrund regennasser Fahrbahn die Kontrolle über das Auto und geriet ins Schleudern. Dabei stieß das Auto mit einem entgegenkommenden Auto eines 50-jährigen Rosdorfers zusammen und geriet anschließend in den angrenzenden Straßengraben. Im Graben blieb das Auto auf dem Dach liegen.

Die vier Insassen konnten sich eigenständig aus dem Auto befreien. Die 38-Jährige und ein 16-jähriger Beifahrer (Sohn) verletzten sich leicht. Die beiden weiteren Insassen (3-jährige Tochter & 40-jährige Frau aus Bad Grund) blieben wie der 50-Jährige unverletzt.

Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 8.500 Euro.

