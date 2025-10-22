PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrt unter Drogeneinfluss

Northeim (ots)

Northeim, Teichstraße, Mittwoch, 22.10.2025, 02.00 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Mittwoch gegen 02.00 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Northeim einen 43-jährigen Autofahrer aus Osterode. Der Mann befuhr mit dem Auto die Teichstraße in Northeim. Bei der Kontrolle konnten neurologische Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen vorherigen Konsum von berauschenden Mitteln hindeuten können. Körperliche Tests erhärteten den Verdacht, weshalb ein freiwilliger Urintest angeboten wurde. Der Test reagierte positiv auf Amphetamin.

Bei der Durchsuchung des 43-Jährigen, vor der Fahrt zur Northeimer Dienststelle, versuchte der Mann eine Dose unauffällig fallen zu lassen und zu verstecken. In der Dose befand sich ein weißes Pulver. Zur Überprüfung der Substanz wurde die Dose sichergestellt.

In der Northeimer Dienststelle wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Zudem wurden entsprechende Verfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

