Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw geriet in Brand

Northeim (ots)

Northeim OT Sudheim, Kreisstraße 414 zwischen Sudheim & Levershausen, Dienstag, 21.10.2025, 17.15 Uhr

SUDHEIM (Wol)

Am Dienstag gegen 17.15 Uhr befuhr 41-jähriger Bad Gandersheimer die Kreisstraße 414 zwischen Sudheim und Levershausen. Aus bisher unbekannter Ursache geriet das Auto in Vollbrand. Ein technischer Defekt wird vermutet. Die Insassen des Autos konnten das Fahrzeug unverletzt verlassen.

Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Aufgrund Löschmittel und auslaufender Betriebsstoffe wurde die untere Wasserbehörde informiert.

Der Totalschaden am Auto wird mit ca. 8.000 Euro beziffert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

