Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Motorrad gestohlen

Northeim (ots)

Northeim, Graf-Otto-Straße, Montag, 13.10.2025 bis Donnerstag, 16.10.2025, 18.30 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am gestrigen Dienstag wurde bekannt, dass ein schwarzes Motorrad der Marke Yamaha im Zeitraum vom Montag, den 13.10.2025 bis Donnerstag, den 16.10.2025 ca. 18.30 Uhr von einem Parkstreifen in der Graf-Otto-Straße in Northeim gestohlen wurde.

Der Eigentümer stellte das Motorrad am besagten Montag auf dem Parkstreifen ab und sicherte das Motorrad mit dem Lenkradschloss. Eine Nachbarin stellte am Donnerstag gegen 18.30 Uhr fest, dass sich das Motorrad nicht mehr auf dem Parkstreifen befand und teilte dem Eigentümer auf Nachfrage dies mit. Ein Diebstahl stand für die Nachbarin zu diesem Zeitpunkt nicht im Raum.

Der Wert des Motorrads wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

