Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe, Schläge und Betrug

Lüdenscheid (ots)

Lüdenscheid. Am Samstagabend brachen zwei Männer diverse Container einer Firma am Römerweg auf und luden Metallschrott in ihr Fahrzeug. Ein 23-Jähriger konnte vor Ort festgehalten werden. Ein weiterer Tatverdächtiger konnte flüchten. Der vor Ort verbliebene Tatverdächtige wurde zur Feststellung der Identität zur Poli-zeiwache Lüdenscheid verbracht. Er wurde nach den Maßnahmen der Kripo wieder entlassen. Beweismittel wurden sichergestellt, Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen.

Lüdenscheid. Ein 27-jähriger alkoholisierter Mann aus Altena geriet am Samstag um kurz nach Mitternacht mit dem Sicherheitsdienst einer Diskothek in Lüden-scheid in Streit, nachdem er der Lokalität verwiesen wurde. Der Tatverdächtige soll-einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Dem Altenaer wurde ein Platzverweis erteilt und ihn erwartet eine Strafanzeige.

Lüdenscheid. Ein angeblicher Bankmitarbeiter rief am Mittwoch bei einem 69-jährigen Lüdenscheider an. Dieser teilte mit, dass eine Einzugsermächtigung einer ausländischen Lottogesellschaft für das Konto erstellt worden sei und ob er damit einverstanden wäre. Dies wurde verneint. Daraufhin wurde der 69-Jährige in die angebliche IT-Abteilung der Bank durchgestellt. Dort sollte er dann eine Sofort-überweisung in Höhe von 5000 Euro auf das angegebene Konto der Lottogesell-schaft durchführen, um die Täter ermitteln zu können. Das Geld würde dann in 2-3 Stunden zurückgebucht und der Mitarbeiter der IT-Abteilung würde noch einmal anrufen. Dieser Rückruf erfolgte auch und es wurde dem Geschädigten mitgeteilt, dass die Sicherheitsüberprüfung länger dauern, er in dieser Zeit nicht auf sein Kon-to zugreifen soll und man am nächsten Tag noch einmal sprechen würde. Der Lü-denscheider rief am folgenden Tag bei seiner Bank an und dabei fiel der Betrug auf. (BB)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell