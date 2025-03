Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Mauer beschädigt und geflüchtet

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 16.03.2025, gegen 17:00 Uhr wurde eine Mauer Am Woogbach in Bad Dürkheim beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen Skoda Kodiaq beschädigte beim Rangieren die Mauer und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Der Verkehrsunfall konnte durch einen Zeugen beobachtet werden. Er informierte unverzüglich die Polizei und konnte einen Teil des Kennzeichens angeben. Ermittlungen hinsichtlich der Verkehrsunfallflucht laufen noch.

