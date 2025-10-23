POL-NOM: Verkehrsunfall
Uslar (ots)
USLAR (ke) Auschnippe, zwischen dem 21.10.2025, 19:10 Uhr und dem 22.10.2025, 06:50 Uhr
Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte mit seinem Fahrzeug den ordnungsgemäß abgestellten Transporter eines Dienstleistungsunternehmens aus Uslar und entfernte sich von der Unfallstelle ohne seine Daten zu hinterlassen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 EUR. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571-80060
