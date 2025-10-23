PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

USLAR (ke) Auschnippe, zwischen dem 21.10.2025, 19:10 Uhr und dem 22.10.2025, 06:50 Uhr

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte mit seinem Fahrzeug den ordnungsgemäß abgestellten Transporter eines Dienstleistungsunternehmens aus Uslar und entfernte sich von der Unfallstelle ohne seine Daten zu hinterlassen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 EUR. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571-80060

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

