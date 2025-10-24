PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unbekannte Person entwendete Pkw von Firmengelände eines Autohändlers

Northeim (ots)

37154 Northeim, Hillerser Straße, Samstag, 23.08.2025, 17.00 Uhr - Donnerstag, 23.10.2025, 17.00 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Am Donnerstagnachmittag teilte der 63-jährige Geschädigte bei der Polizei Northeim den Diebstahl eines Pkw mit. Den weißen Peugeot im Wert von rund 15.000EUR hatte der Autohändler vor rund zwei Monaten auf dem Hinterhof seines Firmengeländes geparkt. Am Donnerstagnachmittag stellte er den Diebstahl des Fahrzeuges samt Fahrzeugschlüssel fest. Die zugehörigen Papiere des Pkw sind allerdings noch vorhanden.

Wann genau es zu der Tat kam und wie die bislang unbekannte Person an die Fahrzeugschlüssel gelangte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

