POL-NOM: Verkehrsunfall
Uslar (ots)
USLAR -ESCHERSHAUSEN (ke) Tiergarten Straße, 23.10.2025, 07:35 Uhr
Ein 59-jähriger Lkw-Fahrer eines Großhandels aus Holzminden befuhr die Tiergarten Straße in Richtung Meinte Straße. In Höhe der Unfallstelle kollidierte die nicht ordnungsgemäß verschlossene Ladetür, mit dem ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Transporter eines Unternehmens aus Harsefeld. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 3.800 EUR.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle
Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell