Northeim (ots) - 37154 Northeim, In der Fluth, Donnerstag, 23.10.2025, 14.00 Uhr NORTHEIM (mil) - Am Donnerstagnachmittag befuhr eine 49-jährige Frau mit ihrem E-Scooter einen Radweg in der Straße "In der Fluth" in Northeim. Hier kam sie auf Grund feuchten Laubes auf der Straße ins Rutschen und kam zu Fall. Die 49-jährige verletzte sich durch den Sturz leicht. Eine Behandlung in einem Krankenhaus war nicht ...

mehr