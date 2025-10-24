PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Tageswohnungseinbruch

Northeim (ots)

Einbeck, An der Rotte, Donnerstag, 16.10.2025, 18.30 - 21.00 Uhr

EINBECK (Wol)

Am Donnerstag, den 16.10.2025 im Zeitraum von 18.30 - 21.00 Uhr kam es in der Straße "An der Rotte" in Einbeck zu einem Tageswohnungseinbruch.

Unbekannte Personen gelangten gewaltsam über eine Terrassentür in das Einfamilienhaus und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Dabei wurden unter anderem Kleidung, Schmuck und Kreditkarten gestohlen. Die Höhe des Diebesguts wird mit ca. 1.700 Euro beziffert. Der Schaden an der Terrassentür liegt bei ca. 500 Euro.

Sachdienliche Hinweise aus dem genannten Tatzeitraum nimmt die Polizei Northeim unter 05551 - 91480 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

