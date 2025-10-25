Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Coffee with a Cop letztmalig in diesem Jahr auf dem Marktplatz. Initiatoren bedanken sich bei über 650 Bürgerinnen und Bürgern für die rege Anteilnahme und positiven Zusprüchen an diesem Format

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 25-10.2025; 10:20 - 13:45 Uhr

Am Samstag, den 25.10.2025, suchten bei kühlem Herbstwetter wieder unzählig viele Bürgerinnen und Bürger der Stadt Einbeck und Touristen den Marktplatz auf, um mit ihrer Polizei vor Ort Gespräche zu führen und sich auszutauschen. Nicht zuletzt wegen der Ausstrahlung im NDR Fernsehen- und Radio vor vier Wochen, ist das Interesse und die Neugier an diesem Format geweckt und so fanden sich nach und nach im Zeitraum von 10:20 Uhr bis 13:45 Uhr erneut ca. 100 Personen am Polizeistand ein, um am niedrigschwelligen Dialogverfahren mit der Polizei teilzunehmen. Alles was die Bürgerinnen und Bürger bewegt, konnte bereits zum 5. Mal bei einer Tasse Kaffee und Wohlfühlatmosphäre vorgetragen oder um Rat gefragt werden. Der erste Bürger trug bereits am Telefon sein Anliegen vor, obwohl die Beamten noch gar nicht vor Ort waren. Er hatte in der Tageszeitung erfahren, dass die Polizei erneut mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen wollte. Da er aber verhindert gewesen sei, dort selbst zu erscheinen, nutzte er so die Möglichkeit über getunte Pkw und rasende Fahrer in den Abendstunden und am Wochenende vorzutragen. Alle anderen Personen kamen auf den versprochenen Kaffee am Stand der Polizei vorbei, um zu "schnacken" und dabei ganz konkret auf Situationen aufmerksam zu machen, die in ihren Augen nicht richtig laufen oder aber durch polizeiliches, wie städtebauliches Einschreiten eine Veränderung hervorrufen müssten. Als Themenschwerpunkte kristallisierte sich dieses Mal, neben anderen Themen, die bevorstehende dunkle Jahreszeit und damit einhergehende Einbrüche in Wohnhäuser heraus. Wie bei den letzten Terminen, als der Fokus auf Verstöße durch Radfahrer und E-Scooter-Fahrer in der Fußgängerzone sowie Raser in verkehrsberuhigten Bereichen lag und die Polizei mit verstärkten, gebührenpflichtigen Kontrollen reagierte, wurde den Bürgern zugesichert, dass auch das Thema Einbruchdiebstähle in nächster Zeit durch die Polizei verstärkt aufgegriffen wird. Ein Konzept hierzu ist bereits in Arbeit. Im Rahmen von aktuell geplanten Maßnahmen der Polizei im November und Dezember, wird versucht, die vorgetragenen Anliegen der Bürgerinnen und Bürger aufzunehmen und im Rahmen von Präventions- sowie verdeckten Maßnahmen, umzusetzen. Am Ende der Veranstaltung hinterließ das Format "Coffee with a Cop" sowohl bei den teilnehmenden Bürgerinnen und Bürgern, als auch bei den vor Ort agierenden Polizeibeamten abermals einen mehr als positiven Eindruck. Ein Touristengruppe aus Berlin war so begeistert über die Bürgernähe der Polizei in Einbeck, dass sie vor Ort eine gewisse Zeit verweilte und auf Missstände in der Hauptstadt hinwies. Auch dort würde man sich so ein Format und mehr Bürgernähe durch die Polizei wünschen.

Die Initiatoren des Polizeiformates Coffee with a Cop, Polizeihauptkommissar Mathias Krüger und Polizeikommissar Jeremy Lochocki sowie ihre Kollegin, Polizeioberkommissarin Britta Wünsche, zeigten sich zum Abschluss ihrer Veranstaltung für dieses Jahr, mit einer Teilnahme von insgesamt mehr als 650 Bürgerinnen und Bürgern sehr überwältigt. Diese haben maßgeblich dazu beigetragen und deutlich gezeigt, dass Polizei und Bürgernähe nicht nur in einer Kleinstadt wie Einbeck einen wichtigen Baustein des friedlichen Zusammenlebens darstellt. Ab Frühjahr 2026 soll es, aufgrund der sehr großen Nachfrage und Beliebtheit, erneut zum Dialog zwischen Polizei und Bürgerinnen und Bürgern auf dem Marktplatz kommen.

