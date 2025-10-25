PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unter Drogeneinfluss E-Scooter gefahren

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg, Lauenförder Straße, Sa. 25.10.2025, 14:38 Uhr

Northeim (mho)

Zur genannten Uhrzeit wurde ein 38-jähriger E-Scooter-Fahrer Nörten-Hardenberg kontrolliert. Während der Kontrolle stellten die Beamten der Polizei Northeim fest, dass der Mann möglicherweise unter der Wirkung von berauschenden Mitteln stand. Da der Mann neurologische Auffälligkeiten aufwies, aber einen Drogenvortest verweigerte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ferner wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 25.10.2025 – 15:30

    POL-NOM: Coffee with a Cop letztmalig in diesem Jahr auf dem Marktplatz. Initiatoren bedanken sich bei über 650 Bürgerinnen und Bürgern für die rege Anteilnahme und positiven Zusprüchen an diesem Format

    Einbeck (ots) - Einbeck (Kr.) 25-10.2025; 10:20 - 13:45 Uhr Am Samstag, den 25.10.2025, suchten bei kühlem Herbstwetter wieder unzählig viele Bürgerinnen und Bürger der Stadt Einbeck und Touristen den Marktplatz auf, um mit ihrer Polizei vor Ort Gespräche zu führen und sich auszutauschen. Nicht zuletzt wegen ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 11:33

    POL-NOM: "Coffee with a Cop": Zusatztermin wegen großer Nachfrage

    Einbeck (ots) - Einbeck (Kr.) Samstag, 25.10.2025; 10:30 - 13:30 Uhr Nach dem großen Erfolg der letzten Veranstaltung laden die Initiatoren des Projekts "Coffee with a Cop" zu einem Zusatztermin am Samstag, den 25.10.2025, ab 10.30 Uhr ein. Die Resonanz bei den vergangenen Treffen war so überwältigend, dass nun erneut die Möglichkeit besteht, in lockerer ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 11:13

    POL-NOM: Verkehrsunfall

    Uslar (ots) - USLAR -ESCHERSHAUSEN (ke) Tiergarten Straße, 23.10.2025, 07:35 Uhr Ein 59-jähriger Lkw-Fahrer eines Großhandels aus Holzminden befuhr die Tiergarten Straße in Richtung Meinte Straße. In Höhe der Unfallstelle kollidierte die nicht ordnungsgemäß verschlossene Ladetür, mit dem ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Transporter eines Unternehmens aus Harsefeld. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 3.800 EUR. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren