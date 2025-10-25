POL-NOM: Unter Drogeneinfluss E-Scooter gefahren
Northeim (ots)
37176 Nörten-Hardenberg, Lauenförder Straße, Sa. 25.10.2025, 14:38 Uhr
Northeim (mho)
Zur genannten Uhrzeit wurde ein 38-jähriger E-Scooter-Fahrer Nörten-Hardenberg kontrolliert. Während der Kontrolle stellten die Beamten der Polizei Northeim fest, dass der Mann möglicherweise unter der Wirkung von berauschenden Mitteln stand. Da der Mann neurologische Auffälligkeiten aufwies, aber einen Drogenvortest verweigerte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ferner wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell