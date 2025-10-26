Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bedrohung mit anschließender Körperverletzung

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 25.10.2025; 21:00 Uhr

Am Samstagabend, den 25.10.2025, kam es gegen 21:00 Uhr zwischen dem 45jährigen Betreiber einer Gaststätte im Stadtbereich und seinem 66jährigen Vermieter zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Im Anschluss schubste der Betreiber seinen Kontrahenten aus der Lokalität und folgte ihm bis in den Eingangsbereich. Hier drückte er diesen massiv gegen eine Wand und forderte ihn mit verbalen Drohungen auf, die Örtlichkeit zu verlassen. Der Vermieter verspürte dabei Schmerzen am Oberkörper und fühlte sich durch die Bedrohung sehr eingeschüchtert. Die anschließend angeforderten Polizeibeamten leiteten gegen den Betreiber der Bar ein Ermittlungsverfahren ein und führten bei diesem eine sog. Gefährderansprache durch.

