PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bedrohung mit anschließender Körperverletzung

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 25.10.2025; 21:00 Uhr

Am Samstagabend, den 25.10.2025, kam es gegen 21:00 Uhr zwischen dem 45jährigen Betreiber einer Gaststätte im Stadtbereich und seinem 66jährigen Vermieter zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Im Anschluss schubste der Betreiber seinen Kontrahenten aus der Lokalität und folgte ihm bis in den Eingangsbereich. Hier drückte er diesen massiv gegen eine Wand und forderte ihn mit verbalen Drohungen auf, die Örtlichkeit zu verlassen. Der Vermieter verspürte dabei Schmerzen am Oberkörper und fühlte sich durch die Bedrohung sehr eingeschüchtert. Die anschließend angeforderten Polizeibeamten leiteten gegen den Betreiber der Bar ein Ermittlungsverfahren ein und führten bei diesem eine sog. Gefährderansprache durch.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 25.10.2025 – 17:48

    POL-NOM: Ohne Führerschein, aber unter Drogeneinfluss

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Rhumestraße, Sa., 25.10.2025, 15:35 Uhr Northeim (mho) Am Samstagnachmittag kontrollierten Beamte der Polizei Northeim einen 41-jährigen Pkw-Fahrer aus Northeim. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Dafür stand er unter der Wirkung von berauschenden Mitteln. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf THC. Dem ...

    mehr
  • 25.10.2025 – 17:42

    POL-NOM: Unter Drogeneinfluss E-Scooter gefahren

    Northeim (ots) - 37176 Nörten-Hardenberg, Lauenförder Straße, Sa. 25.10.2025, 14:38 Uhr Northeim (mho) Zur genannten Uhrzeit wurde ein 38-jähriger E-Scooter-Fahrer Nörten-Hardenberg kontrolliert. Während der Kontrolle stellten die Beamten der Polizei Northeim fest, dass der Mann möglicherweise unter der Wirkung von berauschenden Mitteln stand. Da der Mann neurologische Auffälligkeiten aufwies, aber einen ...

    mehr
  • 25.10.2025 – 15:30

    POL-NOM: Coffee with a Cop letztmalig in diesem Jahr auf dem Marktplatz. Initiatoren bedanken sich bei über 650 Bürgerinnen und Bürgern für die rege Anteilnahme und positiven Zusprüchen an diesem Format

    Einbeck (ots) - Einbeck (Kr.) 25-10.2025; 10:20 - 13:45 Uhr Am Samstag, den 25.10.2025, suchten bei kühlem Herbstwetter wieder unzählig viele Bürgerinnen und Bürger der Stadt Einbeck und Touristen den Marktplatz auf, um mit ihrer Polizei vor Ort Gespräche zu führen und sich auszutauschen. Nicht zuletzt wegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren