Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ruhige Bilanz zum ersten Kerwe-Wochenende

Kaiserslautern (ots)

Das erste Wochenende der Lautrer Oktoberkerwe verlief aus Sicht der Polizei friedlich. Einsatzkräfte waren an allen drei Kerwetagen auf und um den Messeplatz präsent, um einerseits Straftaten zu verhindern und bei Bedarf schnell eingreifen zu können.

Bei trockenem Herbstwetter besuchten von Freitag bis Sonntag mehrere zehntausend Menschen die Kerwe, wobei den Schätzungen zufolge der Eröffnungsabend mit dem traditionellen Feuerwerk die meisten Besucher anzog.

Anlassbezogen wurden Personen, die auffielen, einer Kontrolle unterzogen. Bis auf einen Taschendiebstahl, zwei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie mehrere Verstöße gegen das Tabakerzeugnisgesetz wurden allerdings keine nennenswerten Vorkommnisse registriert.

Letztere wurden bei einer Jugendschutzkontrolle durch Mitarbeiter des Haus des Jugendrechts festgestellt, die bei ihrer Streife über den Messeplatz insgesamt 23 sogenannte Vapes (E-Zigaretten) sicherstellten, die in Deutschland nicht zugelassen sind. In diesem Zusammenhang wurde auch ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen der Weitergabe einer solchen Vape an Minderjährige eingeleitet. |cri

