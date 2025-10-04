Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Mainz, A60 - Zeugenaufruf nach Verfolgungsfahrt

Heidesheim (ots)

Die Autobahnpolizei Heidesheim konnte am 04.10.25 gegen 09:50 Uhr zusammen mit der Polizei Mainz einen weißen Range Rover ohne Kennzeichen auf der A60 in Höhe Mainz-Weisenau anhalten, welcher sich zuvor der Kontrolle entziehen wollte.

Das Fahrzeug wurde erstmalig gegen 09:20 Uhr auf der A61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen Schlangenlinien fahrend beobachtet. Das Fahrzeug fuhr anschließend am AD Nahetal weiter auf die A60 in Fahrtrichtung Darmstadt und konnte in Höhe Heidesheim durch eine Streife festgestellt werden.

Der Fahrer ignorierte Anhaltesignale, fuhr mit hoher Geschwindigkeit und führte riskante Spurwechsel durch. Aufgrund frischer Unfallschäden am Fahrzeug sucht die Polizei nun nach potentiellen Unfallstellen oder geschädigten Verkehrsteilnehmern.

Zeugen werden gebeten, sich zu melden, wenn sie durch die Fahrweise des weißen Range Rover gefährdet, oder gar geschädigt wurden. Besonders wichtig sind Hinweise zu Unfallstellen oder weiteren Schäden, die im Zusammenhang mit dem Fahrzeug stehen könnten.

