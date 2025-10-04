PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Mainz, A60 - Zeugenaufruf nach Verfolgungsfahrt

Heidesheim (ots)

Die Autobahnpolizei Heidesheim konnte am 04.10.25 gegen 09:50 Uhr zusammen mit der Polizei Mainz einen weißen Range Rover ohne Kennzeichen auf der A60 in Höhe Mainz-Weisenau anhalten, welcher sich zuvor der Kontrolle entziehen wollte.

Das Fahrzeug wurde erstmalig gegen 09:20 Uhr auf der A61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen Schlangenlinien fahrend beobachtet. Das Fahrzeug fuhr anschließend am AD Nahetal weiter auf die A60 in Fahrtrichtung Darmstadt und konnte in Höhe Heidesheim durch eine Streife festgestellt werden.

Der Fahrer ignorierte Anhaltesignale, fuhr mit hoher Geschwindigkeit und führte riskante Spurwechsel durch. Aufgrund frischer Unfallschäden am Fahrzeug sucht die Polizei nun nach potentiellen Unfallstellen oder geschädigten Verkehrsteilnehmern.

Zeugen werden gebeten, sich zu melden, wenn sie durch die Fahrweise des weißen Range Rover gefährdet, oder gar geschädigt wurden. Besonders wichtig sind Hinweise zu Unfallstellen oder weiteren Schäden, die im Zusammenhang mit dem Fahrzeug stehen könnten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Heidesheim
Telefon: 06132 - 950-0
E-Mail: Pastheidesheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Mainz
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 03.10.2025 – 21:50

    POL-VDMZ: Fahrzeugbrand auf der A61 bei Gundersheim

    Gundersheim (ots) - Glück im Unglück hatte ein 53-jähriger Verkehrsteilnehmer, aus dem Rhein-Pfalz-Kreis am heutigen Freitagabend, als er auf der A61 in Richtung Ludwigshafen unterwegs war. Gegen 18 Uhr bemerkte der VW-Fahrer bei Gundersheim, dass sein Fahrzeug an Motorleistung verlor. Geistesgegenwärtig stellte er im Ausfahrtsbereich Gundersheim sein Fahrzeug ab und stieg aus, bevor das Fahrzeug vollständig in ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 07:03

    POL-VDMZ: Ohne Führerschein, dafür berauscht unterwegs

    Sprendlingen (ots) - Ohne erforderliche Fahrerlaubnis, dafür aber unter Alkohol- und Drogeneinfluss war ein 39-Jähriger mit einem Kleinkraftrad unterwegs, den eine Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 2.10.2025 gegen drei Uhr in der Kreuznacher Straße in Sprendlingen kontrollierte. Der Mann gab bei der Kontrolle zunächst an, seinen Führerschein zu Hause vergessen zu haben, räumte aber nach einer ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 08:22

    POL-VDMZ: LKW-Fahrer prallt auf geparkten LKW

    A 61/Worms (ots) - Aus Unachtsamkeit fuhr am 29.09.2025 gegen 02:53 Uhr ein 63-jähriger LKW-Fahrer auf einen anderen LKW auf und verletzte sich. Dabei wollte der 63-Jährige in Höhe Worms die A 61 verlassen, um auf die Tank- und Rastanlage Wonnegau-West aufzufahren. Dabei prallte er auf einen dort schon geparkten LKW eines 53-Jährigen. Der 63-jährige Unfallverursacher wurde dabei durch umherfliegende Glassplitter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren