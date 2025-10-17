Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Handy am Steuer - das wird teuer

Stadt und Kreis Kaiserslautern (ots)

Um die Ablenkung im Straßenverkehr ging es bei Verkehrskontrollen am Donnerstag im Stadtgebiet. Im Tagesverlauf wurden an verschiedenen Örtlichkeiten - darunter das Stadtgebiet sowie Otterbach und Otterberg - Kontrollstellen eingerichtet und die vorbeikommenden Fahrzeuge ins Visier genommen.

Insgesamt stellten die Einsatzkräfte zwischen 8 und 15 Uhr 18 Autofahrer fest, die das Handyverbot am Steuer ignorierten und während der Fahrt mit ihrem Smartphone hantierten. Sie alle müssen mit Ordnungswidrigkeitsanzeigen, entsprechenden Bußgeldern sowie Punkten in der sogenannten Verkehrssünderdatei rechnen.

Darüber hinaus wurden von den Kontrollteams sechs "Gurtmuffel" erwischt, die sich nicht an die Anschnallpflicht hielten. Sie wurden kostenpflichtig verwarnt.

Weil von den kontrollierten Fahrern vier ihre Papiere nicht dabei hatten, erhielten diese zusätzlich einen Mängelbericht. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell