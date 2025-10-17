PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Bei Ausweichmanöver gestürzt

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Beim Versuch, einem Fahrzeug auszuweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern, ist ein Motorradfahrer am Donnerstag in der Lauterstraße gestürzt und hat sich verletzt. Nach den derzeitigen Erkenntnissen war der 65-Jährige mit seiner Maschine in Fahrtrichtung Sambach unterwegs und näherte sich gegen 10.15 Uhr der Einmündung zur Hauptstraße.

Eine Autofahrerin, die mit ihrem Pkw aus der Hauptstraße kam und auf die Lauterstraße einbiegen wollte, fuhr fast bis zur Fahrbahnmitte und stoppte dann. Der Motorradfahrer leitete daraufhin ein Ausweichmanöver ein - dabei stürzte er jedoch zu Boden und zog sich Verletzungen zu.

Der 65-Jährige wurde zunächst vor Ort von Notarzt und Rettungsdienst versorgt, bevor er ins nächste Krankenhaus gebracht wurde. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

