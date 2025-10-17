Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Streit auf Parkplatz eskaliert

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer Körperverletzung erstattete am Donnerstag eine 65-jährige Frau Anzeige bei der Polizei. Nach ihren Angaben war es gegen 10:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Zollamtstraße zu einem Streit zwischen ihr und einer unbekannten Frau gekommen. Die Frau gab an, von der Unbekannten beleidigt und mit einem Einkaufskorb ins Gesicht geschlagen worden zu sein. Die Geschädigte beschrieb ihre Kontrahentin als etwa 60 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, mit dunkelgrauen Haaren und einem schwarzen Mantel. Zeugen, die Hinweise zu der Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 zu melden. |elz

