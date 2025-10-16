Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Unfallflucht - Zeugen gesucht
Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)
Eine Unfallflucht ist der Polizei am Mittwochmorgen aus der Waldstraße gemeldet worden. Ein dort zwischen 7 und 8 Uhr am Straßenrand geparkter Opel Insignia wurde auf der Beifahrerseite am Scheinwerfer beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Der Verursacher machte sich aus dem Staub, ohne den Unfall zu melden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter 0631 369-14199 entgegen. |elz
