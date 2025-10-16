PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine Unfallflucht ist der Polizei am Mittwochmorgen aus der Waldstraße gemeldet worden. Ein dort zwischen 7 und 8 Uhr am Straßenrand geparkter Opel Insignia wurde auf der Beifahrerseite am Scheinwerfer beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Der Verursacher machte sich aus dem Staub, ohne den Unfall zu melden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter 0631 369-14199 entgegen. |elz

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

