POL-PDKL: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) - Eine Strafanzeige hat sich ein junger Mann aus dem Stadtgebiet am Dienstag eingehandelt. Der 19-Jährige steht im Verdacht, sich am späten Abend in der Straße "Alte Brücke" an einem abgestellten Auto zu schaffen gemacht zu haben. Es gelang ihm zwar nicht, den Pkw aufzubrechen, aber er wurde von der Fahrzeughalterin gesehen. Die Zeugin verständigte umgehend die Polizei und konnte den Täter ...

