Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Pkw beschädigt - Zeugen gesucht
Kaiserslautern (ots)
Unbekannte haben in der Richard-Menges-Straße einen Pkw sowie einen Gartenzaun mit einer öligen Flüssigkeit übergossen. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag, 17:20 Uhr, und Mittwoch, 11 Uhr. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 zu melden. |elz
