Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben in der Richard-Menges-Straße einen Pkw sowie einen Gartenzaun mit einer öligen Flüssigkeit übergossen. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag, 17:20 Uhr, und Mittwoch, 11 Uhr. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 zu melden. |elz

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

