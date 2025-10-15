Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Scheibe eingeworfen - Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben am Dienstagabend in der Goethestraße Sachschaden angerichtet. Kurz vor 21 Uhr warfen sie an einem Wohnhaus eine Fensterscheibe ein. Obwohl der Bewohner umgehend die Polizei verständigte und eine Suche in der Umgebung durchgeführt wurde, konnten die Täter nicht mehr gesichtet werden. Der hinterlassene Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, unter der Nummer 0631 369-14299 Kontakt mit der Polizeiinspektion 2 aufzunehmen. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell