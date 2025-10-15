PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Scheibe eingeworfen - Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben am Dienstagabend in der Goethestraße Sachschaden angerichtet. Kurz vor 21 Uhr warfen sie an einem Wohnhaus eine Fensterscheibe ein. Obwohl der Bewohner umgehend die Polizei verständigte und eine Suche in der Umgebung durchgeführt wurde, konnten die Täter nicht mehr gesichtet werden. Der hinterlassene Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, unter der Nummer 0631 369-14299 Kontakt mit der Polizeiinspektion 2 aufzunehmen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  15.10.2025 – 16:06

    POL-PDKL: Wer hat den Lkw gesehen?

    Linden (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, die am Dienstagnachmittag auf der L363 zwischen Linden und Queidersbach unterwegs waren. Benötigt werden Hinweise auf einen Lkw, der zwischen 13.30 und 14 Uhr in Richtung Linden fuhr. Zur gleichen Zeit war ein Omnibus in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Kurz nachdem der Fahrer Linden verlassen hatte - etwa gegen 13.50 Uhr - begegneten sich der Bus und der Lkw. Weil der Lkw dabei ziemlich in der Mitte der ...

    mehr
  15.10.2025 – 15:25

    POL-PDKL: Räuberischer Diebstahl in der Fußgängerzone

    Kaiserslautern (ots) - Ein räuberischer Diebstahl ist der Polizei am Dienstagvormittag aus der Fußgängerzone gemeldet worden. Gesucht werden Zeugen, die kurz nach 11 Uhr in der Kerststraße unterwegs waren und möglicherweise die Täter auf der Flucht gesehen haben. Nach den derzeitigen Erkenntnissen waren zwei unbekannte Männer am Werk, die gemeinsam handelten. Einer der beiden gab vor, sich für zwei iPhones zu ...

    mehr
  15.10.2025 – 15:16

    POL-PDKL: Böse Überraschung am Vogelwoog-Parkplatz

    Kaiserslautern (ots) - Eine böse Überraschung hat ein Geschäftsmann in den vergangenen Tagen am Vogelwoog erlebt. Am Dienstagmorgen stellte er fest, dass zwei seiner Firmenfahrzeuge von unbekannten Tätern malträtiert wurden. Der Lkw und der Anhänger waren seit vergangener Woche auf dem Waldparkplatz abgestellt. Unbekannte verstopften in dieser Zeit sämtliche Türschlösser mit Holzstäbchen oder einem Kleber. Um ...

    mehr
