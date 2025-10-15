PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Räuberischer Diebstahl in der Fußgängerzone

Kaiserslautern (ots)

Ein räuberischer Diebstahl ist der Polizei am Dienstagvormittag aus der Fußgängerzone gemeldet worden. Gesucht werden Zeugen, die kurz nach 11 Uhr in der Kerststraße unterwegs waren und möglicherweise die Täter auf der Flucht gesehen haben.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen waren zwei unbekannte Männer am Werk, die gemeinsam handelten. Einer der beiden gab vor, sich für zwei iPhones zu interessieren. Als der Verkäufer die Mobiltelefone auf den Tresen legte, damit der "Kunde" sie sich anschauen konnte, griff der Mann zu und rannte mit den beiden Smartphones zum Ausgang. Eines der Telefone übergab er an einen zweiten Täter, dann flüchteten die beiden Unbekannten zusammen.

Der Verkäufer folgte den Männern und konnte sie einholen. Allerdings zückte einer ein Pfefferspray und besprühte damit den Verfolger, so dass dieser stehen bleiben musste. Die Täter entkamen unerkannt.

Von dem Duo liegt folgende Beschreibung vor: zwei junge Männer, etwa Anfang 20, einer hatte eine helle Hautfarbe, der andere eine dunkle; beide trugen komplett schwarze Kleidung. Näheres ist derzeit nicht bekannt. Zeugenhinweise bitte an das Haus des Jugendrechts unter der Telefonnummer 0631 369-14023. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 15.10.2025 – 15:16

    POL-PDKL: Böse Überraschung am Vogelwoog-Parkplatz

    Kaiserslautern (ots) - Eine böse Überraschung hat ein Geschäftsmann in den vergangenen Tagen am Vogelwoog erlebt. Am Dienstagmorgen stellte er fest, dass zwei seiner Firmenfahrzeuge von unbekannten Tätern malträtiert wurden. Der Lkw und der Anhänger waren seit vergangener Woche auf dem Waldparkplatz abgestellt. Unbekannte verstopften in dieser Zeit sämtliche Türschlösser mit Holzstäbchen oder einem Kleber. Um ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 15:15

    POL-PDKL: Schmierfinken hinterlassen Graffiti

    Kaiserslautern (ots) - Schmierfinken waren Anfang der Woche in der Vogelwoogstraße am Werk. In der Nacht von Montag auf Dienstag besprühten sie eine Hauswand und mehrere Garagentore mit Graffiti. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Die Tatzeit liegt zwischen Montagabend, 20 Uhr, und Dienstagmorgen, 5.30 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren