POL-PDKL: Räuberischer Diebstahl in der Fußgängerzone

Kaiserslautern (ots)

Ein räuberischer Diebstahl ist der Polizei am Dienstagvormittag aus der Fußgängerzone gemeldet worden. Gesucht werden Zeugen, die kurz nach 11 Uhr in der Kerststraße unterwegs waren und möglicherweise die Täter auf der Flucht gesehen haben.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen waren zwei unbekannte Männer am Werk, die gemeinsam handelten. Einer der beiden gab vor, sich für zwei iPhones zu interessieren. Als der Verkäufer die Mobiltelefone auf den Tresen legte, damit der "Kunde" sie sich anschauen konnte, griff der Mann zu und rannte mit den beiden Smartphones zum Ausgang. Eines der Telefone übergab er an einen zweiten Täter, dann flüchteten die beiden Unbekannten zusammen.

Der Verkäufer folgte den Männern und konnte sie einholen. Allerdings zückte einer ein Pfefferspray und besprühte damit den Verfolger, so dass dieser stehen bleiben musste. Die Täter entkamen unerkannt.

Von dem Duo liegt folgende Beschreibung vor: zwei junge Männer, etwa Anfang 20, einer hatte eine helle Hautfarbe, der andere eine dunkle; beide trugen komplett schwarze Kleidung. Näheres ist derzeit nicht bekannt. Zeugenhinweise bitte an das Haus des Jugendrechts unter der Telefonnummer 0631 369-14023. |cri

