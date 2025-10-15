PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schmierfinken hinterlassen Graffiti

Kaiserslautern (ots)

Schmierfinken waren Anfang der Woche in der Vogelwoogstraße am Werk. In der Nacht von Montag auf Dienstag besprühten sie eine Hauswand und mehrere Garagentore mit Graffiti. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Die Tatzeit liegt zwischen Montagabend, 20 Uhr, und Dienstagmorgen, 5.30 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

