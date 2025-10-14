Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall zwischen Pkw und Linienbus

Kollweiler (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Bei einem Wendemanöver auf der L372 stieß eine 22-jährige Autofahrerin am Montagabend mit einem Linienbus zusammen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr die junge Frau zunächst in Richtung Reichenbach-Steegen und wollte unter Zuhilfenahme eines Wirtschaftsweges in einem Bogen wenden. Dabei kollidierte sie mit dem nachfolgenden Bus.

Ein 19-jähriger Fahrgast stieß sich wegen des Zusammenstoßes den Kopf. Er wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Abklärung in ein nahes Krankenhaus gebracht. Auch die Autofahrerin wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert. Die drei weiteren Businsassen blieben unverletzt.

Da der Pkw durch den Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit war, musste er durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Linienbus wurde ebenfalls beschädigt, war jedoch weiterhin fahrbereit.

Neben der Polizei waren auch die freiwilligen Feuerwehren aus Reichenbach und Weilerbach im Einsatz. | kle

