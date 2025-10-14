PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Am Einparken gehindert und zum Wegfahren genötigt

Kaiserslautern (ots)

Am Montagvormittag führte ein Streit um einen Parkplatz im Stadtgebiet zu einer Strafanzeige.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war eine 62-jährige Autofahrerin kurz vor 11 Uhr in der Burgstraße gerade im Begriff einzuparken, als sie von mehreren Personen mit Fahrzeugen blockiert und anschließend aufgefordert wurde, den Parkplatz freizugeben. Aufgrund des bedrohlichen Auftretens der Unbekannten kam die Frau der Aufforderung nach und verständigte im Anschluss die Polizei.

Diese leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Nötigung gegen die unbekannten Täter ein.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. Hinweise werden unter der Nummer 0631 369-14299 entgegengenommen. | kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

