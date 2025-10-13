Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsteilnehmer entfernt sich von Unfallstelle

Kaiserslautern (ots)

Ein Zeuge machte am Sonntagmittag mit einem Zettel auf einen Verkehrsunfall aufmerksam.

Morgens stellte ein Mann aus dem Stadtgebiet Erlenbach sein Fahrzeug am Rand der Straße "Am Krehberg" ab. Als er circa vier Stunden später zu seinem Renault Clio zurückkehrte, bemerkte er einen Zettel an seinem Pkw. Auf dem Papier berichtete ein Zeuge dem 36-Jährigen von einem Unfall. Der Verursacher sei beim Rückwärtseinparken gegen das Fahrzeug des Geschädigten gefahren und habe sich anschließend von der Unfallstelle entfernt. Der 36-jährige Geschädigte konnte daraufhin einen Schaden an der Frontstoßstange seines Autos feststellen.

Dank des auf dem Zettel notierten Kennzeichens, konnte der Unfallgegner ermittelt werden. Er muss sich nun wegen einer Verkehrsunfallflucht verantworten.

Haben Sie den Unfall gegen 12 Uhr ebenfalls beobachtet? Dann melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0631-369 14199 bei der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern.

